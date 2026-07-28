Maribor. Nach dem WM-Finale ist nun Schluss: Slavko Vinčić beendet seine Karriere als Fußballschiedsrichter. Das teilte der slowenische Fußballverband mit. Der 46jährige leitete vor gut einer Woche noch das Endspiel zwischen Spanien und Argentinien (1:0 nach Verlängerung) und war damit der erste Hauptschiedsrichter seines Heimatlandes in einem WM-Finale. Zum Abschluss seiner Laufbahn wurde Vinčić nach Verbandsangaben vom Internationalen Institut für Fußballgeschichte und -statistik als bester Schiedsrichter des Turniers ausgezeichnet. Zudem erhielt er den renommierten Giulio-Campanati-Preis. Diese Auszeichnung wird von einer Fachjury aus Sportdirektoren, ehemaligen Schiedsrichtern und Journalisten vergeben, die den besten Referee des jeweiligen End­turniers ehrt. (dpa/jW)