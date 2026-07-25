Washington. US-Präsident Donald Trump hat Russland und China vor einer »Einmischung« in ⁠den Iran-Krieg gewarnt. Er glaube zwar nicht, dass China oder Russland am aktuellen Iran-Konflikt »beteiligt« seien, es wäre ⁠jedoch »sehr schlecht für sie«, sollten sie sich doch einmischen, schreibt Trump auf seiner Onlineplattform Truth Social. Der chinesische Präsident Xi Jinping habe ihm bei ihrem Treffen Mitte Mai zugesichert, unter keinen Umständen Waffen an den Iran zu liefern oder zu verkaufen. Diese Zusage gelte zudem für chinesische Unternehmen. Es ‌liege nicht im Interesse Beijings oder Moskaus, Waffen an Teheran zu liefern, fügte Trump hinzu. (Reuters/jW)