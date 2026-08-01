Paris. Moritz Wesemann ist wieder Europameister vom Einmeterbrett. Am zweiten Tag der Europameisterschaften im Wasserspringen in Paris verteidigte der 24jährige am Sonnabend seinen Titel aus dem Vorjahr und holte damit die zweite deutsche Medaille. Er bezwang mit 431,45 Zählern und großem Vorsprung von 13,20 Punkten Jack Laugher und dessen britischen Landsmann Jordan Houlden, der sogar 21,15 Punkte Rückstand hatte. Zuvor hatte das Synchronpaar Pauline Pfeif und Elena Wassen vom Turm Silber hinter den Britinnen Maisie Bond und Lois Toulson gewonnen.

Trotz einer schmerzhaften Verletzung im rechten Schulterblatt und der Enttäuschung vom verpatzten Mixed-Teamwettbewerb am Freitag zeigte Wesemann eine starke Leistung. Vom ersten Sprung an war er immer auf einem Medaillenplatz. (dpa/jW)