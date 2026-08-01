»Hiroshima und Nagasaki mahnen!« Gedenken an die Opfer und Überlebenden sowie Mahnen gegen neue atomare Bedrohungen. Mittwoch, 5.8., 17 Uhr. Ort: Fußgängerzone, Französische Straße, Saarlouis. Veranstalter: Friedensnetz Saar und DFG-VK Saar

»Hiroshima-Gedenken«. Schweigekreis und Mahnwache für Frieden, Klima und Gerechtigkeit, Mittwoch, 5.8., 18 Uhr. Ort: Lutherplatz, Konstanz. Veranstalter: Schweigekreis u. a.

»Hiroshima-Gedenken«. Kundgebung mit Beiträgen, Gedenken mit Kerzen. Mittwoch, 5.8., 19 Uhr. Ort: Gedenkhain auf der Bult, Janusz-Korczak-Allee, Hannover. Veranstalter: Hiroshima-Bündnis Hannover

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»Hiroshima-Gedenken«. Gedenken mit Redebeiträgen. Mittwoch, 5.8., 19.30 Uhr. Ort: Viehmarkt, Fürstenfeldbruck. Veranstalter: Sozialforum Amper u. a.

»Nacht der Kerzen«. Gedenken mit Kerzen. Mittwoch, 5.8., 21 Uhr. Ort: Volkspark Friedrichshain, Am großen Schwanenteich, Ernst-Zinna-Weg, Berlin. Veranstalter: Friedensglockengesellschaft