Mit ihm stirbt ein Stück Fußballkultur: Der frühere Weltklasseverteidiger Franco Baresi ist tot. Er starb in der Nacht auf Freitag nach schwerer Krankheit im Alter von 66 Jahren. Das teilte sein langjähriger Klub AC Mailand mit. Baresi spielte von 1978 bis 1997 für den Verein – und in seiner ganzen Karriere für keinen anderen. Seine Rückennummer 6 wird vom Klub bis heute nicht mehr vergeben. Sechsmal gewann Baresi mit Milan die italienische Meisterschaft, dreimal den Europapokal der Landesmeister, die heutige Champions League (1989/1990/1994). Er war Teil der taktischen Sacchi-Revolution: Trainer Arrigo Sacchi (1987–1991, 1996–1997) führte bei Milan flache Viererkette, Raumdeckung und Pressing ein, womit das Team auch international andere Mannschaften dominierte. Baresi wurde vom Libero zum modernen Innenverteidiger. Unter Fabio Capello gelang 1991/1992 der Gewinn der Meisterschaft ohne Niederlage – das Team wurde fortan »Gli invincibili« genannt. Von 1992 bis 1996 holte man dreimal in Folge den Scudetto. 1982 wurde Baresi mit der italienischen Nationalmannschaft Weltmeister, allerdings ohne Einsatz. 1994 unterlag er mit der Auswahl im WM-Finale in den USA erst im Elfmeterschießen gegen Brasilien. (dpa/jW)