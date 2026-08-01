Zum Inhalt der Seite
Argentinien

Argentinien schließt Grenzen für »Hassredner«

Buenos Aires. Argentiniens rechter Präsident Javier Milei will Ausländern künftig die Einreise verweigern oder sie des Landes verweisen, wenn sie »Hassreden« gegen Argentinier und Argentinien verbreiten. Milei ordnete am Donnerstag (Ortszeit) per Dekret eine entsprechende Änderung des Einwanderungsgesetzes an, die vorläufig in Kraft trat. Der Präsident hatte Brasilien, Mexiko und den US-Demokraten zuvor vorgeworfen, eine »antiargentinische Kampagne« zu finanzieren, und sich damit offenbar auf Veröffentlichungen im Internet während der Fußballweltmeisterschaft bezogen. (AFP/jW)

Ich abonniere
→ Sie können uns auch mit einer Spende unterstützen
Erschienen in der Ausgabe vom 01.08.2026, Seite 6, Ausland
Ausdrucken
Download als PDF

Wie hat Ihnen dieser Artikel gefallen?

→ Teilen und weiterempfehlen
→ Leserbriefe
Ich möchte einen Leserbrief zu diesem Artikel verfassen