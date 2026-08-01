Buenos Aires. Argentiniens rechter Präsident Javier Milei will Ausländern künftig die Einreise verweigern oder sie des Landes verweisen, wenn sie »Hassreden« gegen Argentinier und Argentinien verbreiten. Milei ordnete am Donnerstag (Ortszeit) per Dekret eine entsprechende Änderung des Einwanderungsgesetzes an, die vorläufig in Kraft trat. Der Präsident hatte Brasilien, Mexiko und den US-Demokraten zuvor vorgeworfen, eine »antiargentinische Kampagne« zu finanzieren, und sich damit offenbar auf Veröffentlichungen im Internet während der Fußballweltmeisterschaft bezogen. (AFP/jW)