Rom. Der italienische Verteidigungsminister hat am Freitag Kritik an der Entsendung von Truppen und Ausrüstung in die Golfregion zurückgewiesen. Laut der Website des Ministeriums sind rund 400 Luftwaffensoldaten seit März in Saudi-Arabien, Kuwait und Bahrain stationiert. Abgeordnete der Mitte-links-Partei Partito Democratico warfen der Regierung vor, keine parlamentarische Genehmigung für den Einsatz eingeholt zu haben. Saudi-Arabien liege außerhalb des Geltungsbereichs des Mandats für militärische Auslandseinsätze. Dass weitaus mehr Soldaten am Golf seien, als vom Ministerium angegeben, wurde von der Tageszeitung Il Giornale berichtet. (Reuters/jW)