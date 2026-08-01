Chișinău. Moldaus Präsidentin Maia Sandu hat vor Verzögerungen im EU-Beitrittsverfahren ihres Landes gewarnt. »Wir erwarten keine Abkürzungen und Ausnahmen, sondern ein leistungsorientiertes Verfahren«, sagte sie am Freitag nach einem Empfang des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) in der Hauptstadt Chișinău. Söder hatte bereits vor seiner Ankunft betont, er unterstütze die Beitrittspläne der Republik Moldau. Söder ist seit Donnerstag auf Südosteuropareise und hatte zunächst Ungarn und Griechenland besucht. (dpa/jW)