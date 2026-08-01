New York. An der Spitze der UNO könnte ab Januar erstmals eine Frau stehen. Nach einer ersten Abstimmung über die Nachfolge von UN-Generalsekretär António Guterres in New York lag Diplomaten zufolge am Donnerstag die Costaricanerin Rebeca Grynspan vorne. Auf Platz zwei kam eine Kandidatin aus dem Karibikstaat Guayana. Der Auswahlprozess ist mehrstufig: Die 15 Sicherheitsratsmitglieder stimmen hinter verschlossenen Türen so lange ab, bis ein Kandidat die erforderlichen neun Stimmen erhält. Die fünf ständigen Sicherheitsratsmitglieder haben ein Vetorecht, die Generalversammlung muss die Wahl am Ende bestätigen. (AFP/jW)