Berlin. Die Ukraine wird vor dem Internationalen Sportgerichtshof Cas gegen den IOC-Beschluss klagen, der die bisherige Sperre des Russischen Olympischen Komitees (ROC) vorläufig aufzuheben plant. Das kündigte Sportminister Matwij Bidni beim Netzwerk Linkedin an. Das Internationale Olympische Komitee hatte Anfang Juli auch entschieden, Sanktionen gegen russische Sportlerinnen und Sportler auch mit Blick auf die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles weitgehend aufzuheben. (dpa/jW)