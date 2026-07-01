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Vereinte Nationen

Erste Testabstimmung über UN-Generalsekretär

New York. Der UN-Sicherheitsrat wollte am Donnerstag eine erste Testabstimmung über die Kandidaten für den Posten des UN-Generalsekretärs abhalten. Die Abstimmung soll ein erstes Stimmungsbild darüber abgeben, wer im Januar 2027 auf António Guterres folgen könnte. Dafür sind mindestens neun Stimmen der 15 Sicherheitsratsmitglieder notwendig. Guterres kann nach zwei Amtsperioden nicht mehr kandidieren. Nach einer ungeschriebenen Rotationsregel wären diesmal Lateinamerika und die Karibik an der Reihe, sein Amt zu besetzen. (dpa/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 31.07.2026, Seite 6, Ausland
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