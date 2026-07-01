Washington. Techmilliardär Elon Musk will die Republikanische Partei erneut in großem Stil unterstützen, berichtete am Donnerstag das Portal Axios. Die von Musk aufgestellte Lobbygruppe »America PAC« werde sich im Wahlkampf etwa auf Werbung konzentrieren. Musk hatte bereits im Wahlkampf 2024 mehr als 250 Millionen US-Dollar an Trump gespendet. 2025 folgte ein Bruch zwischen Musk und Trump nach einem Streit um ein Steuergesetz. Bei den Wahlen im November wird über das Repräsentantenhaus und rund ein Drittel des Senats abgestimmt. Aktuell halten Trumps Republikaner die Mehrheit in beiden Parlamentskammern. (dpa/jW)