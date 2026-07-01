New York. Aufgrund der Ebolaepidemie in der Demokratischen Republik (DR) Kongo ruft die UNO zu einer sofortigen Ausweitung der Hilfsmaßnahmen auf. »Dies ist der am schnellsten wachsende Ebolaausbruch aller Zeiten«, sagte der stellvertretende Leiter des Welternährungsprogramms, Carl Skau, am Mittwoch. »In den vergangenen zwei Monaten starben 1.000 Menschen. In Westafrika dauerte es acht Monate, bis 1.000 Menschen starben.« 2014 und 2015 waren in Westafrika mehr als 11.000 Menschen an Ebola gestorben. (dpa/jW)