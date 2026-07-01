La Paz. Wegen mutmaßlicher Verwicklung in die gewaltsamen Proteste in Bolivien ist gegen Exstaatschef Evo Morales Haftbefehl erlassen worden. Hintergrund sei eine Anzeige gegen ihn wegen »bewaffneten Aufstands und Terrorismus«, teilte am Mittwoch Generalstaatsanwalt Roger Mariaca mit. Der Haftbefehl wurde nach Ermittlungen zu Straßensperren erlassen, die bei gewaltsamen Protesten errichtet worden waren. Sie endeten erst, als der jetzige Präsident Rodrigo Paz einen 90tägigen nationalen Ausnahmezustand ausrief. Morales hält sich in der Region Chapare auf, in die er sich bereits wegen Vorwürfen des Menschenhandels und sexualisierter Gewalt gegen Minderjährige zurückgezogen hat. Er selbst weist die Anschuldigungen vehement zurück. (AFP/jW)