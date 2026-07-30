Berlin. Der Deutsche Leichtathletikverband hat 100-Meter-Rekordler Owen Ansah ungeachtet eines Verfahrens der Nationalen Antidopingagentur ins Aufgebot für die Europameisterschaften in Birmingham berufen. Der 25jährige vom Hamburger SV zählt zu den insgesamt 81 Athletinnen und Athleten, die der DLV für die Titelkämpfe vom 10. bis 16. August nominierte. Ansah wurde am vergangenen Wochenende in überzeugender Manier in Bochum deutscher Meister über 100 und 200 Meter. Er startete dort, obwohl die NADA einen Verstoß gegen Antidopingbestimmungen prüft. Der beste deutsche Sprinter wurde nicht suspendiert und ist derzeit startberechtigt. (dpa/jW)