Berlin. Tour-de-France-Chef Christian Prudhomme hat die Hoffnungen auf einen Start des größten Radrennens der Welt im Jahr 2029 im Osten Deutschlands weiter geschürt. »Das uns vorgestellte Projekt ist zweifellos ein verlockendes Vorhaben, das wir mit größter Aufmerksamkeit prüfen werden«, sagte der 65 Jahre alte Franzose in Berlin bei der offiziellen Übergabe der Bewerbung des deutschen Verbandes German Cycling und des Vereins »Grand Départ Allemagne«. Prudhomme hob besonders die historische Bedeutung eines Grand Départs in Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 40 Jahre nach der »Wende« hervor. Die jW-Sportredaktion hätte sich freilich gewünscht, die Tour wäre einfach in Griechenland geblieben. (dpa/jW)