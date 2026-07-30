Brescia. Roberto Baggio, Andrea Pirlo, Pep Guardiola und Mario Balotelli trugen einst das Trikot von Brescia Calcio – nun ist die Geschichte des Traditionsvereins auch juristisch beendet. Das Gericht von Brescia in Norditalien hat die Liquidation des Klubs angeordnet. Es ist der letzte Akt einer Krise, die den 1911 gegründeten Verein bereits im Sommer 2025 aus Italiens Profifußball gedrängt hatte. Damals erhielt Brescia keine Lizenz für die Saison 2025/26 in der Serie C. Klubpräsident Massimo Cellino hatte die notwendigen finanziellen Verpflichtungen nicht erfüllt, der Fußballverband FIGC entzog dem Verein daraufhin die Zulassung. Nach 114 Jahren verschwand Brescia damit aus dem Profifußball. (dpa/jW)