An die legendäre Sängerin Tamara Danz soll eine silberne 35-Euro-Sondermünze erinnern. Das hat das Bundeskabinett beschlossen. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer würdigte die vor 30 Jahren gestorbene Musikerin als weibliche Stimme der Rockmusik in der DDR. »Mit ihrer Band Silly schuf sie Songs, deren poetische und zugleich unerschrockene Texte von den Hoffnungen, Widersprüchen und Erfahrungen eines Lebens im SED-Staat erzählten«, hieß es in Weimers Mitteilung. Eine weitere Silbersondermünze im Wert von 35 Euro erinnert an den 100. Jahrestag der Uraufführung des Films »Metropolis« von Fritz Lang. Beide Münzen erscheinen 2027. Im Dezember nächsten Jahres wäre Danz 75 Jahre alt geworden. Sie starb im Juli 1996 im Alter von nur 43 Jahren an Krebs. (dpa/jW)