Der letzte auf der Flucht befindliche Verurteilte im Mordfall des Liedermachers Víctor Jara ist nach drei Jahren gefasst worden. Vergangenes Wochenende fanden lokale Behörden Nelson Haase Mazzei in der ländlichen Gemeinde Puyehue und nahmen ihn fest. Das verkündete die chilenische Justiz auf Instagram.

Haase war bereits im August 2023 vom Obersten Gerichtshof schuldig gesprochen und zu einer 25jährigen Haftstrafe verurteilt worden. Nach dem Putsch von Diktator Augusto Pinochet gegen den sozialistischen Präsidenten Salvador Allende im Jahr 1973 hatte Haase als Militäroffizier fungiert und war am Mord an Jara und dem Gefängnisdirektor Littré Quiroga beteiligt; die Leichen wurden gemeinsam gefunden. Jara wurde vor seiner Ermordung brutal gefoltert. Insgesamt wurde 44mal auf ihn geschossen, davon 22 Schüsse in den Rücken.

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Víctor Jara war nicht nur Liedermacher, sondern auch Mitglied der Kommunistischen Partei und des Zentralkomitees der Kommunistischen Jugend in Allendes Unidad-Popular-Regierung. Pinochet war brutal gegen linke Kräfte vorgegangen. Allein 1973 wurden mindestens 13.364 Personen aus politischen Gründen festgenommen, gefoltert oder ermordet. Viele Opfer bleiben bis heute verschollen. (amh)