Philadelphia. Das NBA-Team Philadelphia 76ers heißt nun auch offiziell Basketballsuperstar LeBron James willkommen. Der als bester Spieler aller Zeiten diskutierte 41jährige unterzeichnete am Montag seinen Vertrag. Die Laufzeit soll Medien zufolge zwei Spielzeiten betragen. »Eine Stadt, die eines Königs würdig ist«, schrieben die 76ers in den Sozialen Medien. Der viermalige NBA-Champion, der die Los Angeles Lakers verlassen hat und seine Karriere ursprünglich beenden wollte, wird in Medien oft nur »King James« genannt. (dpa/jW)