Paris. Zinédine Zidane ist neuer Trainer der französischen Fußball-Nationalmannschaft. Nachdem die Verpflichtung des Weltstars zuletzt schon ein offenes Geheimnis war, bestätigte Frankreichs Verband FFF am Dienstag den Vertrag mit dem 54jährigen. Zidane unterschrieb bis ins Jahr 2030 und soll die Équipe Tricolore bei der EM 2028 und der WM zwei Jahre später zu Erfolgen führen. (dpa/jW)