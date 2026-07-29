Lima. Die ultrarechte peruanische Politikerin Keiko Fujimori sollte am Dienstag abend (Ortszeit) in ihr Amt eingeführt werden. Nach einer Stichwahl im Juni hatte die Nationale Wahlkommission (JNE) ihren Sieg trotz Protesten linker Kräfte bekanntgegeben. Die 51jährige folgt dem politischen Pfad ihres Vaters, des ehemaligen Diktators Alberto Fujimori, der wegen Menschenrechtsverletzungen verurteilt wurde. Sie sagt über ihn, er sei »der beste Präsident in der Geschichte Perus gewesen«. Mit ihrer Amtseinführung wird sich Keiko Fujimori in die Reihe der rechten südamerikanischen Staatschefs einreihen. (jW)