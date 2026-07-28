Blackpool. Dartsweltmeister Luke Littler bleibt das sportliche Maß der Dinge und ist quasi mühelos zum Titel beim zweitwichtigsten Turnier der Welt spaziert. Der 19 Jahre junge Engländer gewann am Abend das Endspiel des World Matchplay in Blackpool mit 18:9 gegen den Waliser Gerwyn Price und wiederholte so souverän den Triumph aus dem Vorjahr. In der Weltrangliste führt Littler nun mit einem Vorsprung von mehr als zwei Millionen Pfund Sterling. (dpa/jW)