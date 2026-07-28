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Leichtathletik

Verdammter Wind

Bochum. Weitspringerin Malaika Mihambo hat ihren nächsten deutschen Meistertitel überraschend verpasst. Die 32jährige von der LG Kurpfalz musste sich bei den nationalen Leichtathletikmeisterschaften in Bochum nach nur 6,63 Metern mit Platz zwei zufriedengeben. Den Sieg holte Mikaelle Assani mit 6,67 Metern. Mihambo hatte vor allem mit dem böigen Wind zu kämpfen und brachte nur den ersten Versuch wirklich gut in die Grube. Beim letzten verschenkte die Olympiasiegerin von 2021 beim Absprung fast einen halben Meter. (dpa/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 28.07.2026, Seite 16, Sport
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