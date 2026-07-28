Leipzig. Der Wechsel von Shooting­star Yan Diomande von RB Leipzig zu Real Madrid ist laut Transferexperte Fabrizio Romano bereits perfekt. So soll der Ivorer für mehr als 100 Millionen Euro zum spanischen Traditionsklub wechseln und bereits in der kommenden Woche bei Real die medizinischen Tests absolvieren. Diomande soll einen langfristigen Vertrag bis Sommer 2031 unterschreiben. Eine Bestätigung der beiden Klubs gab es zunächst nicht. (dpa/jW)