Washington. Donald Trump hat am Sonntag auf seiner Plattform »Truth Social« verkündet, dass eine von Marokko geplante Schnellstraßenverbindung zwischen Tiznit im Süden Marokkos und Dakhla in der marokkanisch besetzten Westsahara seinen Namen tragen soll: »President Donald J. Trump Highway«. Der US-Präsident bedankte sich in der Nachricht beim marokkanischen König Mohammed VI. und stellte in Aussicht, die Straße selbst abzufahren. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hatte jedoch noch keine marokkanische Behörde die Namensgebung bestätigt, wie die Infoseite Afrik.com spottet. Sie wertet die Namensgebung als Versuch Rabats, sich für die Annexion der Westsahara weiter der Gunst Trumps zu versichern. (jW)