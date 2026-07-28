Brasília. Nach einem Auftritt des argentinischen Staatschefs Javier Milei bei der Nominierung des ultrarechten brasilianischen Präsidentschaftskandidaten Flávio Bolsonaro hat Brasilien seinen Botschafter in Buenos Aires am Sonntag zu Konsultationen zurückbeordert. Beim Parteitag von Bolsonaros Liberaler Partei (PL) am Sonnabend in São Paulo hatte Milei den linken brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva als »Dieb« und »Häftling« bezeichnet. Zudem rief er dazu auf, dem »sozialistischen Abschaum« in Lateinamerika den Rücken zu kehren. (dpa/jW)