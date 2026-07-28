Manila. Vor dem philippinischen Justizministerium ist am Montag morgen ein selbstgebauter Sprengsatz explodiert. Verletzt wurde niemand. Zudem wurde in der Nähe des Senats eine mutmaßliche Bombe gefunden, die nicht detonierte. Die Vorfälle ereigneten sich kurz vor einer für den gleichen Tag angekündigten Rede zur Lage der Nation von Präsident Ferdinand Marcos jr. Die Situation in den Philippinen ist seit Monaten angespannt: Vizepräsidentin Sara Duterte befindet sich in einem Amtsenthebungsverfahren. Außerdem erschüttert ein Korruptionsskandal das Land. (AFP/jW)