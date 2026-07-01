London. Die englische Fußballegende Kevin Keegan ist tot. Der frühere HSV-Profi starb im Alter von 75 Jahren an den Folgen seiner Krebserkrankung, wie die britische Nachrichtenagentur PA unter Verweis auf eine Erklärung seiner Familie mitteilte. Keegan spielte von 1977 bis 1980 für den Hamburger SV und wurde 1979 mit dem Traditionsklub deutscher Meister. Zudem war er lange für den FC Liverpool und später auch für Newcastle United erfolgreich.

Einer der Besten

Anfang Januar hatte seine Familie öffentlich gemacht, dass Keegan an Krebs erkrankt sei und sich einer Behandlung unterziehen müsse. Einen Tag nach dem WM-Finale gaben seine engsten Angehörigen »in tiefer Trauer« bekannt: »Kevin kämpfte gegen den Krebs und war in seinen letzten Augenblicken von seiner Frau und seinen Töchtern umgeben.«

Auch der HSV nahm öffentlich Anteil. »Der Bundesligist trauert um einen der besten Fußballer, die jemals die Raute auf der Brust getragen haben«, schrieb der HSV in einem Nachruf auf Keegan. Der Verein werde »seinem ehemaligen Meisterspieler und zweifachen Ballon-d'Or-Gewinner stets ein ehrendes Andenken bewahren«, hieß es weiter.

Glanzzeit als Spieler

Anzeige

Der große Durchbruch gelang Keegan 1971 mit seinem Wechsel zum FC Liverpool. Mit seinem aggressiven Spielstil und seinem unermüdlichen Willen eroberte der Angreifer die Herzen der Fans. Zudem gab es mit ihm Titel: In sechs Jahren an der Anfield Road holte er drei englische Meisterschaften, den FA Cup und 1977 den Europapokal der Landesmeister.

Später arbeitete Keegan noch als Trainer: Er führte Newcastle United 1996 beinahe zur Meisterschaft und Englands Nationalteam 2000 zur EM. An den Glanz seiner Spielerkarriere knüpfte er als Coach aber nicht an.

»Kevin war mehr als nur ein legendärer Fußballer und Trainer. Für Generationen von Fans war er das schlagende Herz von Newcastle United«, teilte sein Exklub HSV in einem Nachruf auf »King Kev« mit. Auch Liverpool äußerte seine Trauer um die Vereinsikone. (dpa/jW)