Washington. Die libanesische Armee hat nach US-Angaben damit begonnen, die Kontrolle über drei Dörfer im Süden des Landes vom israelischen Militär zu übernehmen. Der Schritt sei »direktes Ergebnis« der Verhandlungen zwischen dem Libanon und Israel, erklärte der Sprecher des US-Außenministeriums, Tommy Pigott, am Montag. Demnach handelte es sich um die Ortschaften Frun, Srifa und Sautar Al-Gharbija. Ein libanesischer Militärvertreter erklärte, die Armee werde ihre Patrouillen in den Gebieten verstärken.

Nach mehreren Runden direkter Verhandlungen hatten die Regierungen Libanons und Israels Ende Juni unter US-Vermittlung einen Grundsatzvertrag unterschrieben, der unter anderem den schrittweisen Rückzug der israelischen Armee aus dem Süden des Libanon vorsieht. Demnach sollen die libanesischen Streitkräfte zunächst die Kontrolle in mehreren »Pilotzonen« vom israelischen Militär übernehmen. Wie sie Libanon ohne die Hisbollah gegen die israelischen Aggressoren verteidigen sollen, steht dabei in den Sternen.

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Die Hisbollah hatte sich im völkerrechtswidrigen US-amerikanisch-israelischen Angriffskrieg gegen Iran auf dessen Seite gestellt. Darauf hatte Israel eine Bodenoffensive im Libanon begonnen und große Teile des Südens des Landes besetzt und wie Gaza dem Erdboden gleichgemacht. Derzeit gilt eine brüchige Waffenruhe, die aber Israel nicht davon abhält, das Nachbarland regelmäßig zu beschießen. Israel hat unlängst bekräftigt, dass die Armee in einer angeblichen »Sicherheitszone« stationiert bleibe, die zehn Kilometer in den Libanon hineinreicht.

Am Dienstag will US-Präsident Donald Trump den libanesischen Präsidenten Joseph Aoun im Weißen Haus empfangen. Am Sonntag war Aoun bereits mit US-Außenminister Marco Rubio zusammengekommen. Israel und Libanon befinden sich formell seit 1948 im Kriegszustand. (AFP/jW)