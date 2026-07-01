Mexiko-Stadt. Der Süden Mexikos ist am Freitag von einem Erdbeben der Stärke 7,3 erschüttert worden. Das Zentrum des Bebens lag im Bundesstaat Chiapas und war auch im benachbarten Bundesstaat Oaxaca sowie in Guatemala und El Salvador zu spüren. Die US-Wetter- und Ozeanografiebehörde NOAA gab eine Tsunami-Warnung heraus. Die Behörden meldeten zunächst keine Opfer. Beben der Stärke sieben sind doppelt so stark wie Erdstöße der Stärke sechs, die bereits verheerende Auswirkungen haben. Normalerweise bleibt bei ihnen kein Gebäude mehr stehen. Zuletzt war Venezuela von zwei Beben der Stärke sieben erschüttert worden. Noch immer sind anscheinende Zehntausende Menschen unter den Trümmern »verschwunden«. (AFP/jW)