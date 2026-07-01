Gaza-Stadt. Bei einem israelischen Luftangriff auf eine Trauergemeinde in Nuseirat im ⁠zentralen Gazastreifen sind nach lokalen Behördenangaben zufolge mindestens acht Menschen getötet und 20 weitere verletzt worden. Die Trauernden nahmen den Angaben zufolge an der Beerdigung einer Person teil, die bei einem früheren Angriff ‌am selben Tag getötet worden war. Die palästinensische Organisation Hamas sprach von einem »brutalen Massaker«. Die Gesamtzahl der allein an diesem Tag von der israelischen Armee getöteten Palästinenser stieg damit auf mindestens zwölf. Trotz einer im Oktober vereinbarten Waffenruhe bricht Israel diese täglich und hat seine Besetzung des Küstenstreifens immer weiter ausgedehnt. (Reuters/jW)