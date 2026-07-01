Weißenfels. Schwere Gewitter haben am Freitag nachmittag in Teilen Sachsen-Anhalts zu mehreren Einsätzen von Feuerwehr und Rettungskräften geführt. Im Burgenlandkreis liefen mehrere wetterbedingte Einsätze, wie die Integrierte Leitstelle bestätigte. Wie viele genau konnte sie zunächst nicht sagen.

Im Harz sorgten Starkregen und Hagel für Behinderungen. In Derenburg standen nach einem heftigen Regenguss Straßen unter Wasser. Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten aus, um überflutete Fahrbahnen zu reinigen. Auch Hagel ging nieder.

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Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Nachmittag für mehrere Regionen Sachsen-Anhalts vor schweren Gewittern mit orkanartigen Böen, heftigem Starkregen und Hagel. In Weißenfels wurden die Menschen zur Warnung auch über Sirenen auf das Unwetter aufmerksam gemacht, wie unter anderem die Leitstelle des Burgenlandkreises bestätigte.

Augrund der sich verschärfenden Klimakrise und weiter steigender Treibhausgasemissionen ist in Zukunft mit noch weit schlimmeren Unwettern zu rechnen. (dpa/jW)