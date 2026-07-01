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17.07.2026, 18:08:23
- → Kapital & Arbeit
TKMS erwartet U-Boot-Deal mit Indien
Frankfurt am Main. Nach dem Großauftrag über zwölf U-Boote aus Kanada erwartet der Rüstungskonzern TKMS noch in diesem Jahr eine große U-Boot-Order aus Indien. »Ich rechne damit, dass wir den Auftrag aus Indien bis Ende des Jahres erhalten«, sagte TKMS-Chef Oliver Burkhard am Freitag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Dabei gehe es um die Bestellung von sechs U-Booten für acht Milliarden Euro, über die mit der indischen Regierung verhandelt werde.
Zuletzt hatte Kanada angekündigt, bis zu zwölf U-Boote für rund zwölf Milliarden Euro bei der Thyssenkrupp-Rüstungsfiliale TKMS in Auftrag zu geben. Burkhard widersprach Spekulationen, dass sein Unternehmen angesichts seines Milliardenauftragsbestands mit dieser Order überfordert sein könnte. »Ich muss zugeben, es ärgert mich, dass da immer wieder Zweifel geschürt werden«, sagte er der Zeitung. Auch in Gesprächen mit Investoren werde er jetzt öfter gefragt, ob sich TKMS das große Auftragsvolumen überhaupt zutraue: »Tun wir!« sagte der Manager. »Natürlich schaffen wir das, sonst würden wir solche Aufträge doch gar nicht annehmen.« (Reuters/jW)
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