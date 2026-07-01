Frankfurt am Main. Nach dem Großauftrag über zwölf U-Boote ⁠aus Kanada erwartet der ⁠Rüstungskonzern TKMS noch in diesem Jahr eine große U-Boot-Order aus Indien. »Ich rechne damit, ‌dass wir den Auftrag aus Indien bis Ende ‌des Jahres erhalten«, sagte TKMS-Chef Oliver Burkhard am Freitag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. ⁠Dabei gehe es ‌um die Bestellung von sechs U-Booten für acht Milliarden Euro, ​über die mit der indischen Regierung verhandelt werde.

Zuletzt hatte Kanada angekündigt, bis zu zwölf U-Boote ‌für rund zwölf Milliarden Euro bei der Thyssenkrupp-Rüstungsfiliale TKMS in ‌Auftrag zu ‌geben. Burkhard ⁠widersprach ⁠Spekulationen, dass sein Unternehmen angesichts seines Milliardenauftragsbestands mit dieser Order überfordert ⁠sein könnte. »Ich muss zugeben, ‌es ärgert mich, dass da immer wieder ⁠Zweifel geschürt werden«, sagte er der Zeitung. Auch in Gesprächen mit Investoren werde er jetzt öfter gefragt, ob sich TKMS das große ‌Auftragsvolumen überhaupt zutraue: »Tun wir!« sagte der Manager. »Natürlich schaffen wir das, sonst würden wir solche Aufträge ​doch gar nicht annehmen.« (Reuters/jW)