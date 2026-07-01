Veranstaltungen
»London Recruits. Der geheime Kampf gegen die Apartheid«. Deutschland-Premiere des gleichnamigen Films. Junge Internationalisten aus Großbritannien arbeiten im Auftrag des ANC in Südafrika undercover gegen das Apartheidregime. Dienstag, 28.7., 20.30 Uhr. Ort: Hofkino, Franz-Mehring-Platz 1, Berlin. Veranstalter: Münzenberg-Forum
»Militarisierung und Urananreicherung in Gronau«. Informationsabend. Mittwoch, 29.7., 19 Uhr. Ort: Umwelthaus, Zumsandestr. 15, Münster. Veranstalter: Sofa Münster
»Yallah Gaza«. Film mit Einführung und Kontextualisierung von Wesam Amer, Dekan der Fakultät für Kommunikation und Sprachen an der Universität Gaza. Mittwoch, 29.7., 21 Uhr. Ort: Universitätscampus Von-Melle-Park, Hamburg. Veranstalter: Schluss mit der Austerität Hamburg
»Solidaritätsfest für Kuba.« Mit kubanischen Gästen zur Diskussion über die aktuelle Lage auf Kuba. Mit Infoständen, Musik, Speisen und Getränken. Sonnabend, 1.8., 14.30 Uhr. Ort: Jugendklub U68 im DGB-Haus, Wilhelm-Leuschner-Str. 69, Frankfurt am Main. Veranstalter: Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba
Wie hat Ihnen dieser Artikel gefallen?
Durchschnittliche Bewertung: 0,0
Das Verwaltungsgericht Berlin hat im Juli 2024 in der ersten Instanz entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jährlichen Verfassungsschutzberichten erwähnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden. Seit vielen Monaten warten Verlag und Redaktion inzwischen auf eine Entscheidung des Gerichtes, ob eine Revision möglich oder gleich ein Gang vor das oberste Gericht nötig ist.
In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.
Genau das aber ist unser Ziel: Aufklärung mit gut gemachtem Journalismus. Sie können das unterstützen. Darum: junge Welt abonnieren für die Pressefreiheit!