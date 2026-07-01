Tunis. Tausende Tunesier gingen am Sonnabend in der Hauptstadt Tunis auf die Straße, um den Rücktritt von Präsident Kaïs Saïed zu fordern. Die Demonstranten hielten Schilder mit Aufschriften wie »Hau ab«, »Game over« und »Nur Kaïs ist noch glücklich« hoch und skandierten Parolen gegen den Präsidenten. Der Protest erfolgte fünf Jahre nach dem Tag, an dem Saïed das Parlament suspendiert und später aufgelöst hatte, um per Dekret zu regieren. Die Demonstranten prangerten sich verschlechternde Lebensbedingungen, demokratische Rückschritte und Misswirtschaft im Staat an, wie Afrikanews berichtete. Der Marsch war demnach der jüngste in einer Reihe von Demonstrationen gegen das harte Vorgehen gegen Dissidenten, die schwächelnde Wirtschaft und Einschränkungen der Pressefreiheit. In den vergangenen Tagen wurde Tunesien von einer heftigen Hitzewelle heimgesucht. Diese hat zahlreiche Waldbrände ausgelöst und wiederholt zu Strom- und Wasserausfällen geführt, was die Frustration der Bevölkerung über den Verfall der Grundversorgung weiter verschärft hat. (jW)