Kulturstaatsminister Wolfram Weimer erwartet, dass das Land Sachsen-Anhalt die finanzielle Unterstützung der Bauhaus-Stiftung auch im Fall eines Regierungswechsels fortsetzen wird – also auch im Fall einer Regierungsübernahme der AfD. »Das Land Sachsen-Anhalt steht weiterhin in der Pflicht und Verantwortung für unser Welterbe«, sagte eine Sprecherin Weimers der Augsburger Allgemeinen. Der Bund werde das Bauhaus weiter verlässlich fördern. Weimer kritisiert die Haltung der AfD gegenüber dem Bauhaus: »Wer das attackiert, der knüpft direkt an die Verfolgung des Bauhauses durch die Nationalsozialisten an, die Bauhausmeister wie Feininger, Kandinsky, Klee oder Schlemmer brutal verfolgten.« Die AfD-Fraktion im Magdeburger Landtag hatte das Bauhaus in einem Antrag als »Irrweg der Moderne« bezeichnet. (dpa/jW)