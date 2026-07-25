Madrid. Am Donnerstag hat der Justizausschuss des spanischen Parlaments laut Medienberichten einen Gesetzentwurf genehmigt, der Sahrauis, die während der spanischen Kolonialzeit in der Westsahara geboren wurden, und deren Nachkommen den Zugang zur spanischen Staatsangehörigkeit erleichtern soll. Der Text erhielt 19 Ja- bei drei Neinstimmen und 15 Enthaltungen. Nur die extrem rechte Vox-Partei stimmte dagegen, die rechte Volkspartei (PP) und die katalonische Junts enthielten sich. Das Gesetz könnte im Oktober in Kraft treten, falls es nach der Sommerpause im September endgültig vom Parlament beschlossen wird. (jW)