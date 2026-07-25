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Iran-Krieg

USA ermitteln gegen Russland

Washington. US-Geheimdienste untersuchen, ob Russland dem Iran im fortdauernden Krieg womöglich geholfen und die Zielkoordinaten von Einrichtungen der US-Armee verraten habe. Das berichtete Reuters am Donnerstag unter Berufung auf Insider. Der Verdacht war schon zuvor geäußert worden. Konkreter Anlass sind allerdings jüngste iranische Angriffe auf geheime militärische US-Einrichtungen in den arabischen Golfstaaten und darüber hinaus. Insbesondere die »Wirksamkeit und Präzision der Angriffe« ließen eine »umfassende technische Unterstützung Russlands für Iran« vermuten. (jW/Reuters)

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Erschienen in der Ausgabe vom 25.07.2026, Seite 6, Ausland
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