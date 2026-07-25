Dhaka. In Bangladesch hat der 79jährige Staatschef Mohammed Shahabuddin am Freitag seinen Rücktritt wegen gesundheitlicher Probleme erklärt. Shahabuddin galt als enger Verbündeter der früheren Regierungschefin Scheich Hasina, die Bangladesch 15 Jahre lang regiert hatte. Beim gewaltsamen Vorgehen gegen Studierendenproteste waren im Sommer 2024 nach UN-Angaben rund 1.400 Menschen getötet worden. Hasina floh im August 2024 nach Indien, wo sie untergetaucht ist. Danach waren auch Forderungen nach einer Absetzung des Präsidenten lautgeworden. Seine Amtszeit hätte regulär im April 2028 geendet. (AFP/jW)