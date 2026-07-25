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Vereinigtes Königreich

Britische Armee sagt Manöver in Kenia ab

London. Großbritannien hat das geplante Manöver »Haraka Storm« in seiner Exkolonie Kenia abgesagt, wie RT am Freitag meldete. Grund sei, dass es beiden Ländern im Vorfeld nicht gelungen war, einen Streit über Nairobis Befugnisse zur Strafverfolgung britischer Soldaten beizulegen, denen Verbrechen vorgeworfen werden. Ein im Dezember 2025 veröffentlichter Bericht des kenianischen Parlaments hatte britische Soldaten des Mordes, sexueller Übergriffe und der Folter beschuldigt. Auch seien Menschen vertrieben worden. Das Parlament in Nairobi besteht auf einer Strafverfolgung. (jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 25.07.2026, Seite 6, Ausland
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