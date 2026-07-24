Washington. US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag angekündigt, dass er den Atomdeal mit Saudi-Arabien von einer Normalisierung der Beziehungen zwischen dem Golfstaat und Israel abhängig macht. Saudi-Arabien müsse dafür den »hochangesehenen und erfolgreichen ›Abraham-Abkommen‹« beitreten, teilte Trump mit. Mit diesen Abkommen hatten mehrere arabische Länder im Jahr 2020 während Trumps erster Amtszeit ihre Beziehungen zu Israel normalisiert. Der am Mittwoch verkündete Atomdeal mit Riad sei »komplett abhängig« von einem entsprechenden Schritt Saudi-Arabiens. Laut den öffentlich gewordenen Details der Atomvereinbarung waren bisher keine Punkte bekannt, die solch einen Schritt von Saudi-Arabien fordern würden. Trump betonte zugleich, dass der Atomdeal »keine Anreicherung von Material« beinhalte. Gemeint ist damit, dass es den Saudis nicht gestattet ist, im Rahmen des Abkommens Uran anzureichern. (dpa/jW)