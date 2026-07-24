Athen. Griechenlands Nationaler Sicherheitsrat hat am Donnerstag eine Reihe von Rüstungsprojekten beschlossen. Das teilte der griechische Verteidigungsminister Nikos Dendias im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ERT mit. Die Vorhaben sind Teil eines Programms, für das bis 2030 insgesamt mehr als 25 Milliarden Euro fließen sollen. Nach Angaben von Dendias wurde unter anderem der Aufbau eines mehrschichtigen Luftverteidigungs-, Raketenabwehr- und Drohnenabwehrsystems mit dem Namen »Schild des Achilles« genehmigt. Nach übereinstimmenden Berichten griechischer Medien sollen israelische Firmen die Komponenten liefern. Im April war bereits ein Vertrag über die Beschaffung des israelischen Raketenartilleriesystems »PULS« unterzeichnet worden. Griechenland und Israel haben ihre Zusammenarbeit im Militär- und Rüstungsbereich in den vergangenen Jahren ausgebaut. Hintergrund sind unter anderem die traditionell schlechten Beziehungen Griechenlands zur Türkei. (dpa/jW)