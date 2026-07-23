Leverkusen. Die deutsche Leichtathletik trauert um Gerd Osenberg. Der langjährige Trainer ist am Montag vormittag im Alter von 89 Jahren gestorben, wie seine ehemalige Athletin Heide Ecker-Rosendahl der dpa bestätigte. Zunächst hatte Osenbergs Klub TSV Bayer 04 Leverkusen von dem Todesfall berichtet. Osenberg war jahrzehntelang als Trainer bei dem Verein im Rheinland aktiv und arbeitete auch für den Deutschen Leichtathletikverband. Die erfolgreichsten Sportlerinnen, die Osenberg trainierte, waren neben Ecker-Rosendahl auch Ulrike Nasse-Meyfarth und Heike Henkel. (dpa/jW)