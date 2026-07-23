Judit Polgár, die beste Spielerin der Schachhistorie, avanciert nicht zur Staatspräsidentin Ungarns. Sie lehnte das erst am vergangenen Sonntag vom neuen Ministerpräsidenten Péter Magyar unterbreitete Angebot, sich zum Staatsoberhaupt wählen zu lassen, mit der Begründung ab, dass sie »nicht genügend Kraft« in sich spüre, »um die historische Verantwortung zu übernehmen, eine gespaltene Nation zu einen«. Polgár feiert am 23. Juli ihren 50. Geburtstag.

Ministerpräsident Péter Magyar begründete die Nominierung der Schachkönigin mit der herausragenden Stellung Polgárs in der ungarischen Gesellschaft: »Ihr Ansehen beruht nicht auf politischen Verbindungen, sondern auf Talent, Fleiß und Integrität.« Er reagierte damit auf den Vorschlag zu Polgárs Nominierung durch 16 Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kultur und Sport, darunter Ernő Rubik, Erfinder des »Zauberwürfels«, in einem offenen Brief. Initiatorin war Olympiasiegerin Nagy Tímea, früher Unterstützerin von Viktor Orbáns Fidesz-Partei. Am Montag folgte auch die Tisza-Fraktion einstimmig der Nominierung Polgárs. Der frühere Schachweltmeister Garri Kasparow bezeichnete sie zudem öffentlich als ideale Kandidatin, weil ihre intellektuellen Fähigkeiten unbestritten seien und sie Ungarn in der Welt hervorragend vertreten würde. Am Montag abend äußerte Polgár via Facebook, dass sie die Anfrage als Ehre ihres Lebens betrachte und dafür außerordentlich dankbar sei. Ihre Absage verband sie mit der Ankündigung, eine neue, unabhängige Präsidentin respektive Präsidenten nach Kräften unterstützen zu wollen.

Judit Polgár wurde am 23. Juli 1976 in Budapest als jüngstes von drei Kindern des jüdischen Ehepaars Klára und László Polgár geboren. Vater László unternahm mit Judit und ihren beiden älteren Schwestern, der Großmeisterin Zsusza (seit ihrer Umsiedlung in die USA: Susan) und der Internationalen Meisterin Sofia, ein pädagogisches Experiment, um seine These zu beweisen, dass Kinder außergewöhnliche Leistungen erbringen können, wenn sie von frühester Kindheit an intensiv in einem speziellen Fachgebiet geschult werden. Sein Credo lautete: »Genies werden gemacht, nicht geboren.« Folgerichtig unterrichteten er und seine Frau die drei Töchter zu Hause, wobei ein besonderer Fokus auf Schach lag. Das Nesthäkchen Judit profitierte dabei stark von den Erfahrungen ihrer älteren Schwestern. Insbesondere die am 18. April 1969 geborene ­Zsusza, Weltmeisterin von 1996 bis 1999, wurde rasch zur eigentlichen Trainerin der sieben Jahre jüngeren Judit. In der DDR wurden Judit Polgár und ihr Schachtalent schon im Februar 1985 anlässlich des 1. Marathon-Blitzschachturniers bekannt, das im Thälmann-Saal des Dresdner Hauptbahnhofs zum Gedenken an die Zerstörung Dresdens 40 Jahre zuvor ausgetragen wurde. Wenngleich Zsuzsa – im Alter von 14 Jahren bereits Nummer eins der Frauenweltrangliste – siegte, so beeindruckte doch, wie die gerade achtjährige Judit 100 Blitzschachpartien in 24 Stunden bewältigte.

Foto: Sören Bär Der Kulminationspunkt: Judit Polgár brilliert mit dem Springeropfer 11...Sxf2!!

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1988 triumphierte sie bei der U12-WM als einziges Mädchen über ihre sämtlichen männlichen Konkurrenten. Im selben Jahr sorgten die »Polgár Sisters« für Aufsehen, als sie bei der Schacholympiade in Thessaloniki mit Ersatzspielerin Ildikó Madl für Ungarn den Titel errangen und die übermächtige Sowjetunion distanzierten. Dieses Husarenstück gelang ihnen 1990 in Novi Sad erneut. Bereits als Zwölfjährige zog Judit im Januar 1989 mit einer ELO von 2555 in die Top 100 der Welt ein und erklomm die Spitze der Frauenweltrangliste. Bei der Jugend-WM U14 1990 in Fond du Lac gab sie wiederum allen männlichen Teilnehmern das Nachsehen. Ein besonderes Spektakel bot sich dem Publikum beim »Schach der Großmeister« im August 1990, als sich die 14jährige Judit mit dem Leipziger Großmeister Rainer Knaak um den WDR-Fernsehschachpreis duellierte und ihren starken Gegner in einer legendären Partie bezwingen konnte. Nachdem sie 1991 als 15jährige bei der ungarischen Meisterschaft die versammelte männliche Elite düpierte, wurde ihr der Großmeistertitel verliehen. Im Alter von 15 Jahren und vier Monaten pulverisierte sie damit den Weltrekord des früheren Weltmeisters Robert Fischer. Zu Beginn des Jahres 2003 gelang ihr erstmals der Sprung über die Marke von 2700 ELO-Punkten und auf Rang 13 der Weltrangliste. Nach der Geburt ihres ersten Kindes legte sie 2004 eine Pause vom Schach ein, kehrte danach allerdings stärker denn je zurück: Im Juli 2005 kletterte sie auf Rang acht der Weltrangliste und erreichte damit ihr Karrierehoch. Keiner anderen Frau ist dies davor oder danach gelungen.

Im Alter von erst elf Jahren sorgte Judit Polgár für Furore beim traditionsreichen Schachfestival in Biel (Schweiz). Für ihren brillanten Schwarzsieg nach 22 Zügen gegen den Internationalen Meister Jean-Luc Costa erhielt sie den »Supertorero«-Preis.