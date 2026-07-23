New Jersey. Im US-Bundesstaat New Jersey sind im Jahr 2024 etwa 6.600 Nicht-US-Bürger wegen eines Softwarefehlers als Wähler registriert worden. Weniger als 400 hätten laut Gouverneurin Mikie Sherrill tatsächlich gewählt. »Ich bin entsetzt über die verantwortungslosen Versäumnisse und über den Mangel an Transparenz«, erklärte Sherrill. Präsident Donald Trump hatte vergangene Woche behauptet, dass mehr als 250.000 Unberechtigte in den USA zur Wahl registriert seien, und drängte darauf, ein Gesetz zu verabschieden, mit dem Millionen Menschen ihr Wahlrecht verlieren könnten. (AFP/jW)