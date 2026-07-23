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Norwegen

Trauer um Opfer von Utøya und Oslo

Oslo. 15 Jahre nach den Anschlägen von Oslo und Utøya wurde in Norwegen an die Todesopfer erinnert. »Norwegen trauert seit 15 Jahren«, sagte der Vorsitzende der Jugendorganisation der Sozialdemokraten (AUF), Gaute Skjervø, ein Überlebender von Utøya. Am 22. Juli 2011 hatte der Rechtsterrorist Anders Breivik eine Autobombe im Osloer Regierungsviertel gezündet und dabei acht Menschen getötet, bevor er auf der Insel Utøya auf die Teilnehmer des AUF-Sommerlagers schoss und weitere 69 Menschen ermordete. Breivik ist 2012 zur damaligen Höchststrafe von 21 Jahren Haft verurteilt worden. (dpa/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 23.07.2026, Seite 6, Ausland
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