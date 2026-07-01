Ankara. Der türkische Politiker Özgür Özel hat die Gründung einer neuen Partei angekündigt. »Die Partei, die wir gründen wollen, wird mit großem Abstand zur wichtigsten Oppositionskraft werden«, zeigte sich Özel am Dienstag in Ankara überzeugt. Die Türkei stehe »an einem historischen Scheideweg«. Der 51jährige hatte zuvor die sozialdemokratische CHP angeführt, war aber von der Staatsmacht abgesetzt worden. (AFP/jW)