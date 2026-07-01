Bács-Kiskun. In Ungarn ist die Fidesz-Partei des ehemaligen Ministerpräsidenten Viktor Orbán Ziel einer Durchsuchung worden. »Die Staatsanwaltschaft des Verwaltungsbezirks Bács-Kiskun führt in einem im Zusammenhang mit dem Nationalen Kulturfonds eröffneten Strafverfahren Ermittlungen wegen des Vergehens der Veruntreuung und anderer Straftaten«, sagte eine Sprecherin der Ermittlungsbehörde am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Zuvor hatte Fidesz auf Facebook bekanntgegeben, dass Durchsuchungen in dem Datenzentrum im Gange seien, in dem ihre Server untergebracht sind. Der neue Präsident Péter Magyar hat sich seit seiner Wahl im April zum Ziel gesetzt, gegen Orbán und seine Unterstützer vorzugehen. Am Vortag hatte die ungarische Schachgroßmeisterin Judit Polgár seinen Vorschlag abgelehnt, die neue Präsidentin des Landes zu werden. »Ich habe nicht das Gefühl, dass ich die Kraft habe, die historische Verantwortung für die Vereinigung einer gespaltenen Nation zu übernehmen«, schrieb Polgár am Montag in Onlinediensten.(AFP/jW)