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Nahostkonflikt

Jemens Ansarollah erweitern Seeblockade

Sanaa. Die Ansarollah (»Huthi«) im Jemen haben am Montag eine Seeblockade Saudi-Arabiens angekündigt. Für das Nachbarland gelte ab sofort ein »Verbot der Schiffahrt«, sagte Militärsprecher Jahja Sari in einer Videobotschaft. Ein Grund ist, dass Saudi-Arabien vergangene Woche versucht hatte, ein iranisches Flugzeug an der Landung in Jemen zu hindern. Die Ansarollah kontrollieren die Meerenge Bab Al-Mandab, die zu den wichtigsten Seewegen weltweit zählt. (dpa/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 21.07.2026, Seite 6, Ausland
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