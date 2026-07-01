Sanaa. Die Ansarollah (»Huthi«) im Jemen haben am Montag eine Seeblockade Saudi-Arabiens angekündigt. Für das Nachbarland gelte ab sofort ein »Verbot der Schiffahrt«, sagte Militärsprecher Jahja Sari in einer Videobotschaft. Ein Grund ist, dass Saudi-Arabien vergangene Woche versucht hatte, ein iranisches Flugzeug an der Landung in Jemen zu hindern. Die Ansarollah kontrollieren die Meerenge Bab Al-Mandab, die zu den wichtigsten Seewegen weltweit zählt. (dpa/jW)